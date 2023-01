Fachkräftemangel auch in Frankreich Fressnapf fehlt Personal, um Markt zu eröffnen

Die Tiermarktkette Fressnapf expandiert in Deutschland und vielen anderen Ländern weiter: Doch sie hat vielerorten ein Problem. Sie muss gutes Personal finden oder bewährtes Personal auf die Erfordernisse der Zeit trimmen. Das ist nicht so einfach. Der Einzelhandel stehe in der Beliebtheitsskala der Berufe nicht besonders weit oben, bemerkte Fressnapf-Personalchef Jens Berger im Gespräch mit der Lebensmittelzeitung (LZ). „Wir kommen hinter Pfleger und Busfahrer, nur um das mal einzuordnen“, sagte er. Darüber hinaus ließen sich die Schwierigkeiten mit drei Stichwörtern benennen: Entlohnung, Digitalisierung und der oft zitierte Fachkräftemangel. Der Beruf müsse in jeder Hinsicht attraktiver werden, sonst könnte das Personal zum Engpass im Bemühen werden, als Unternehmen weiter zu wachsen.