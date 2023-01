Änderung der Bauordnung in Krefeld Bezirksvertretungen beraten über neue Stellplatzsatzung

Für den Lagebonus wird das Stadtgebiet in vier Gebietszonen unterteilt, die sich aus der Lage, der Bebauungsdichte, der Struktur und der Nutzungsdichte ergeben. Innerhalb der vier Wälle sowie im Bereich hinter dem Südwall bis zum Hauptbahnhof gelten als „Zone 0“ besondere Regelungen. Wird ein Bauvorhaben umgesetzt, müssen zukünftig nur noch 25 Prozent der sonst notwendigen Stellplätze geschaffen werden. Diese dürfen ausschließlich in Tiefgaragen angeboten werden. Ein wichtiger Baustein zur Förderung von Wohnen, insbesondere in der Innenstadt, ist auch der Verzicht auf die Herstellung von Stellplätzen, wenn ein Dachgeschoss aus- oder umgebaut wird.