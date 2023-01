Wirtschaft in Krefeld Peter M. Wöllner regelt seine Nachfolge in der CiS-Gruppe

Die Nachfolgeregelung in einem Familien-Unternehmen ist nicht immer leicht. Peter M. Wöllner, Inhaber der CiS-Gruppe mit Hauptsitz im Krefelder Süden und Produktionsstandorten in Deutschland, Tschechien und Rumänien, hat gleich doppelt Glück: Er findet geeignete Nachfolger in der Familien und kann sie frühzeitig an die Aufgaben heranführen, um sich dann Schritt für Schritt aus der Verantwortung im operativen Geschäft zurückzuziehen.