„#mitreden“ von RP und Evonik in Krefeld Debattenwettbewerb um den Affenpark – Team Pro dreht die Stimmung in der Moltke-Aula

Zoosprecherin Petra Schwinn eröffnete mit einem Impulsvortrag den inhaltlichen Teil des Vormittags, der unter der Leitfrage stand: „Sollen Menschenaffen in Gefangenschaft gehalten werden?“ Den Begriff „Gefangenschaft“ ließ Schwinn so nicht stehen, auch weil er suggeriere, dass die Affen im Zoo irgendwann einmal in der „Freiheit“ der Natur gelebt hätten. „Zootiere werden nicht mehr der freien Natur entnommen“, betonte Schwinn. Menschenaffen wie Gorillas seien zudem in dieser Natur – etwa in Westafrika – extrem gefährdet. Der Gorilla Kidogo hingegen sei in einem Zoo geboren und lebe heute als Silberrücken in einer „gesunden Familienstruktur, wie sie auch in der Natur zu finden ist“. Schwinn betonte die Rolle der Zoos für den Artenschutz, zum einen in der Zusammenarbeit mit Tierschutzeinrichtungen vor Ort, zum anderen über Bildungsarbeit in den Zoos und – ganz wichtig – über die Ermöglichung einer emotionalen Bindung zu den Tieren, die Menschen für den Artenschutz überhaupt erst sensibilisiere.