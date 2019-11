Krefelder Wahrzeichen : Die Flügel der Egelsbergmühle sind da

Foto: Walter Kienen 4 Bilder Die Flügel der Egelsbergmühle in Krefeld sind da.

Krefeld Es ist immer noch ein kleines Abenteuer, Windmühlenflügel zu bauen. Am Egelsberg ist es glücklich überstanden.

Über gute Nachrichten freuen sich die Freunde und Förderer der Egelsbergmühle. Die Flügel sind wieder da und konnten jetzt bei bestem Winterwetter montiert werden. Das teilte Walter Kienen, zweiter Vorsitzender des Bürgervereins Traar, nun mit.

Die Egelsbergmühle ist aller Mühe wert und gehört zu den wertvollen historischen Bauwerken Krefeld. Sie entstand Ende des 18. Jahrhunderts und wurde 1802 in Betrieb genommen. Ursprünglich war sie eine Turmwindmühle, die in den Wind gedreht werden konnte. Dies ist sie heute nicht mehr; die Technik dazu ist verloren. Immerhin war die Mühle bis 1942 war die Mühle in Betrieb, bis sie 1945 durch Artillerietreffer schwer beschädigt wurde. 1954 wurde die Mühle Eigentum der Stadt Krefeld, die Denkmalpflege beseitigte die schlimmsten Schäden am Gebäude. Die Dachhaube wurde mit Lärchenschindeln abgedeckt und neue Flügel angebracht. 1989 wurde die Mühle an die Interessengemeinschaft Egelsbergmühle vermietet und im Inneren weiter restauriert. Seit Anfang 2016 hat der Bürgerverein Traar die Mühle angemietet, um sie als Wahrzeichen Traars zu erhalten.

Info Die Mühle braucht weiter Unterstützung Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bürgervereinsmitglieder bei ihren Bemühungen um die Egelsbergmühle zu unterstützen: durch Sponsoring, Sachspenden, Arbeitsleistung oder Akquise. Im Internet informiert der Verein ausführlich über die verschiedenen Bereiche. Spendenkonto: Bürgerverein Krefeld-Traar e. V., Sparkasse Krefeld, IBAN: DE76 3205 0000 0049 0129 74, BIC: SPKRDE33XXX Infos unter www.egelsbergmuehle-krefeld-traar.de

Die Arbeit daran ging weiter. Die maroden Flügel waren im Frühsommer dieses Jahres demontiert und per Auflieger zu einem Spezialbetrieb für die Sanierung von Mühlen gebracht worden (wir berichteten). Kienen hatte damals erklärt: „Wir haben Kontakt zu dem niederländischen Mühlenbauer Beijk aufgenommen, der die Flügel instand setzen wird. Dabei wird auch überprüft, ob die Narbe, auf der die Flügel sitzen, in Ordnung ist. Anschließend werden die Flügelausleger nachgearbeitet und das Holzwerk instand gesetzt. Zum Schluss kommt noch Farbe drauf.“

Ende vergangener Woche dann wurden die sorgsam restaurierten Flügel zurück nach Traar gebracht und montiert. Wie Kienen berichtet, konnte die Sanierung erst jetzt abgeschlossen werden, da der Spezialbetrieb den Auftrag aufgrund voller Auftragsbücher freundlicherweise zwischendurch erledigt habe. In dieser Woche sollen dann auch die Lattungsarbeiten abgeschlossen werden. Somit zeigt sich das Wahrzeichen Traars von außen wieder von seiner schönsten Seite.

Abgeschlossen sind die aufwendigen und kostenintensiven Sanierungen damit aber noch nicht. Der Bürgerverein als Mieter der Mühle ist auch weiterhin auf Spenden angewiesen. Und die Unterstützung aus der Bevölkerung ist groß. So verfügte ein Bürger testamentarisch, dass bei seiner Beerdigung keine Blumen und Kränze gespendet wurden, sondern alle Beträge an die Mühle gingen. Ein Beispiel von vielen, das dem Mühlen-Team um Walter Kienen zeigt, wie sinnvoll der unermüdliche Einsatz der Ehrenamtler ist und was die Mühle den Traarern bedeutet.

Die Stadt als Eigentümerin der Mühle ist ebenfalls um den Erhalt des historischen Gebäudes bemüht. „Hinsichtlich des erneuerungsbedürftigen Daches der Mühle kann ich berichten, dass wir mit dem Gebäudemanagement der Stadt Krefeld vereinbaren konnten, dass für die Neueindeckung des abgängigen Daches ein erneuter Förderantrag an die Denkmalpflege des Landes gestellt wird. Dieser wurde fristgerecht gestellt und wird aktuell geprüft. Sofern auch die Dacherneuerung noch eine Förderung erhält, kann die Erneuerung sicherlich in 2020 in Angriff genommen werden“, sagt Kienen.