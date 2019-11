CD für Kinderhospiz : 93-Jähriger erzählt mit Mundharmonika-Musik sein Leben

Werner Kisters mit der CD und einem Buch, das er veröffentlicht hat. Der Erlös der CD kommt dem Stups-Kinderzentrum zugute. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Werner Kisters ist Krefelder mit Leib und Seele. In einem bewegten Leben erlebte er aber auch Schlimmes wie den Krieg. Nun nahm er eine CD auf, die seine Geschichte erzählt.

Werner Kisters sitzt in seinem Sessel und erzählt. Von seiner CD, seinem Buch und immer wieder Geschichten seines langen Lebens. Mit 93 Jahren hat er vieles erlebt. Den Krieg nebst zweijähriger Kriegsgefangenschaft, den Wiederaufbau, eine glückliche Ehe und viel Freude und Spaß in seiner Heimat: dem Niederrhein. Kisters bezeichnet sich als niederrheinisches Original. Er ist Krefelder, wuchs im Dießem auf und lebte, vom Krieg abgesehen, zeitlebens in Krefeld, das in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebte.

Der Rentner, der einst als Maurer und in der Bauaufsicht der Stadt Krefeld arbeitete, möchte seine vielen Erfahrungen weitergeben. Darum schrieb er ein Buch und nahm nun eine CD auf. „Es geht mir nicht um Geld. Ich bekomme keinen Pfennig. Alle Einnahmen gehen in voller Höhe an das Stups-Kinderzentrum“, sagt er. Die 200 Exemplare der CD produzierte er auf eigene Kosten. Nicht einmal diese will er hereinholen. „Ich brauche kein Geld. Ich bin versorgt. Die Kinder haben es viel nötiger, auch wenn ich nur einen sehr kleinen Beitrag leisten kann“, sagt er.

Info CD erhältlich auf dem Weihnachtsmarkt Gemeinsam mit der Krefelder Musikern Petra Krieger nahm Kisters die CD mit 28 Liedern und vier Erklärungen auf. Erhältlich ist sie gegen eine Spende, am besten ab 15 Euro, zugunsten des Stups-Kinderhospizes, auf dem Weihnachtsmarkt (Stand Music made in Krefeld) und bei KR-One im Benischhaus. Kisters spielte einige Lieder selbst auf der Mundharmonika ein, andere, wie „Hohe Tannen“, sind Tonaufnahmen zum Beispiel von Heino.

Die CD liegt ihm dabei sehr am Herzen. Die Lieder sind eine Art musikalisches Tagebuch. Alle haben für ihn eine besondere Bedeutung. Einige sind einfach nur von bekannten Künstlern aufgenommen, andere spielte er selbst auf der Mundharmonika ein. Diese ist ein stetiger Begleiter auf seinem Lebensweg. „Als ich acht Jahre alt war, bekam ich zu Weihnachten eine Mundharmonika, einen Fußball und Lederfett geschenkt. Das war bis heute mein schönstes Weihnachten“, erinnert er sich mit Tränen in den Augen.

Das Instrument, das er noch heute spielt, ist allerdings nicht mehr das Original. Das ging im Krieg verloren. „Zehn Tage nach Kriegsende auf dem Rückmarsch aus Österreich, wo ich eingesetzt war, wurden wir von russischen Soldaten gefangen genommen und in ein Kriegsgefangenenlager in Stalingrad gebracht. Sie nahmen mir meine geliebte Mundharmonika ab, und ich kam mit 50 Kilo Gewicht zurück“, erzählt Kisters. Die Erfahrungen aus Krieg und Gefangenschaft belasten ihn bis heute spürbar. Entsprechend besorgt betrachtet er die aktuelle politische Entwicklung, sagt aber zugleich optimistisch: „Ich glaube, dass die jungen Leute ein gutes Gespür haben. Wir haben viele gute Menschen und notfalls würden wir gemeinsam auf die Straße gehen, da bin ich sicher.“

Er lacht gern und übt sich in Humor, aber die vielen Freunde, die er damals verlor, fehlen ihm. Auch an sie ist die CD eine Reminiszenz. In vier kurzen Ansprachen spricht er über sie und seine Frau. Heute sind diese Bezugspersonen alle nicht mehr da. „Ich fahre manchmal auf Bauernmärkte, um zumindest mal wieder richtig Platt sprechen zu können“, sagt er. Heimat spielt eine große Rolle. „Die Menschen, auch meine Kinder, fliegen in die Welt. Aber die Blume am Wegesrand sehen sie nicht. Das finde ich schade“, sagt er nachdenklich.