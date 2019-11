Konzerte in Krefeld : Bachs Luther-Messen sind Klangjuwelen

Die Lutherkirche war voll, denn es gab ein Programm mit selten gehörten Musikpreziosen. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Joachim Neugart, der Schönhausen-Chor Krefeld, Solisten und das Barockensemble Sonare Neuss stellten in der Lutherkirche zwei „Lutherische Messen“ von Johann Sebastian Bach vor.

Ganz selten werden in Kirchenkonzerten Bachs „Lutherische Messen“ aufgeführt – ein Grund dürfte sein, dass Chöre und Solisten die beträchtlichen technischen Hürden dieser jeweils „nur“ aus Kyrie und Gloria bestehenden Werke scheuen. Obwohl der lutherische Gottesdienst in deutscher Sprache gehalten wurde, schuf Bach in den frühen 1730er Jahren vier dieser „Kyrie- und Gloria-Kompositionen“ – sie wurden auch im reformatorischen Gottesdienst akzeptiert. Dazu bediente sich der Komponist weitgehend des „Parodieverfahrens“, indem er Teile seiner Kantaten mit dem lateinischen Text unterlegte. Übrigens bestand auch die berühmte „Hohe Messe in h-Moll“ ursprünglich nur aus Kyrie und Gloria – Bach hat sie erst später komplettiert.

An die h-Moll-Messe dachte vermutlich so mancher Zuhörer in der nahezu ganz gefüllten Lutherkirche bereits bei der Messe in g-Moll BWV 235 – nicht wenige musikalische Wendung und auch der hohe Schwierigkeitsgrad erinnerten frappierend an Bachs Meisterwerk, das von den meisten Chören mehr gefürchtet als geliebt wird. Den Sängerinnen und Sängern des „Schönhausen-Chores“, die Joachim Neugart stets aufmunternd und mit leichter Hand lenkte, schienen die vertrackten Koloraturen und die souverän erreichten Höhen keine Probleme zu bereiten. Homogen, konsequent durchhörbar und flexibel - doch immer mit der nötigen klanglichen Substanz, bewältigten die Choristen alle Tücken der anspruchsvollen Partituren.

Info Der Komponist Aivars Kalejs Aivars Kalejs ist Titularorganist am Dom zu Riga (auch dort steht eine Walcker-Orgel) und Hauptorganist an der Rigaer Neuen Lutherischen St.-Gertrud-Kirche. Er ist als Komponist symphonischer, Orgel-, Klavier-, Kammermusik -und Chorwerke bekannt.

Während bei beiden Werken das Kyrie, der Gloria-Eingangschor und das „Cum Sancto Spiritu“ dem Chor vorbehalten sind, haben vier Solisten in den Binnensätzen des Gloria anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Elisa Rabanus‘ feingliedriger Sopran mutete an wie ein Silberstreif im „Qui tollis peccata mundi“ der F-Dur-Messe BWV 233 – während derselbe Text in der g-Moll Messe trefflich und stilsicher vom lyrisch timbrierten Tenor Leonhard Rosso gestaltet wurde. - Sebastian Klein war zweimal gefordert – bewundernswert, wie er im „Gratias agimus tibi“ (g-Moll) die Koloraturen meisterte. Im „Domine Deus“ (F-Dur) konnte er dann das edle Volumen seines Basses in Szene setzen. Angela Froemer faszinierte in beiden Kantaten mit ihrem in allen Lagen ausgeglichenen Alt, voller Wärme und unaufdringlicher Gestaltungskraft. Instrumentale Glanzlichter setzte das von Quirinuskantor Neugart gegründete und geleitete „Barockensemble Sonare Neuss“ – sowohl in seiner Gesamtheit als auch mit Sololeistungen. Hervorzuheben die Solooboe (lediglich im Zusammengehen mit dem feinen Solosopran litt ein wenig die Klangbalance) und die beiden ausgezeichneten Hornisten, die der F-Dur-Messe Festlichkeit verliehen.

Professor Karlheinz Schüffler setzte an der historischen Walcker-Orgel der Lutherkirche harte Kontraste zu den Bach-Messen. Dafür wählte er zwei dem Charakter der romantischen Orgel entsprechende Werke des 1951 in Riga, Lettland, geborenen Aivars Kalejs. Mit sorgfältig ausgesuchten Registerstimmen und großer Intensität interpretierte Schüffler das bedrückend erscheinende Opus „Via dolorosa“, „gewidmet den Opfern der sowjetischen Okkupation in Lettland – insbesondere den nach Sibirien deportierten lettischen Familien“. Ein wenig lichter erschien „Lux aeterna“ – damit wollte der Komponist den großen Olivier Messiaen ehren.