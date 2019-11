Wasserwacht in Krefeld : 190 PS zum Retten von Leben

Krefeld Die Wasserwacht hat ein neues Fahrzeug, das die Einsatzmöglichkeiten deutlich verbessert und erweitert. Mit seinem Allradantrieb und einer Seilwinde mit 4310 Kilogramm Zugkraft kann der Wagen auch in schwerem Gelände arbeiten.

Die Krefelder Wasserwacht hat ein hochmodernes Fahrzeug neu in der Flotte. „Mit dem neuen Gerätewagen Wasser hat unsere Wasserwacht eine hochmoderne Ergänzung zu ihrer Ausrüstung mit Rettungsbooten und RWC“, sagte Diether Thelen, der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Krefeld, als der neue „GW Wasser“ jetzt offiziell in Dienst gestellt wurde.

Die Zuladung von speziellen Bootsmaterial erfolgt nach Einsatzauftrag und Lagebild. Der Wagen wird für die regelmäßig anfallenden Arbeiten wie die Absicherung der Segler und Surfer auf dem Elfrather See eingesetzt Außerdem ist auch die Möglichkeit zur Nutzung für den Notfall-Einsatz für „First Responder“, die im Ernstfall die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes überbrücken. First Responder, die ausschließlich als qualifizierte Ehrenamtler arbeiten, haben eine wichtige Funktion in der Rettungskette. „Wir sind sehr stolz auf das neue Fahrzeug und danken dem Vorstand und der Geschäftsführung des Kreisverbandes herzlich, dass er die Anschaffung ermöglicht hat“, so Reuter.