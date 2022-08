Im Rahmen des Krefelder Gestaltungskonzepts : Die Umgestaltung rund ums Behnisch-Haus ist abgeschlossen

Krefeld Schicke Bänke, bepflanzte Blumenkübel und moderne Fahrradständer finden Passanten jetzt beim Gang um das Behnisch-Haus. Damit ist die Umgestaltung des Areals laut Stadt erst einmal beendet.

(RP) Die Gestaltungsmaßnahmen rund um das Behnisch-Haus sind vorerst abgeschlossen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Auf dem Areal wurden großformatige Pflanzenkübel, moderne Sitzmöbel und neue Fahrradbügel, unter anderem für Lastenräder, installiert. Schon anlässlich der Veranstaltung „Krefeld emotion“ am 24. und 25. September soll das Areal in die Veranstaltung eingebunden werden.

Für Stadtmarketing-Leiterin Claire Neidhardt und Innenstadtkoordinator Thomas Brocker ist die Belebung des Areals rund um das Behnisch-Haus ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Die Weiterentwicklung nimmt Fahrt auf“, erklärt Neidhardt. „Jetzt müssen wir mit Veranstaltungsformaten und Aktionen dafür sorgen, dass die Krefelderinnen und Krefelder das Areal auch wieder mehr in den Blick bekommen und in ihre Routinen einbauen. Ich wünsche mir, dass sie gerne hier ihre Mittagspause verbringen oder einfach nur verweilen.“