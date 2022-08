Aus dem Zoo Krefeld : Das Schimpansen-Außengehege soll Anfang September fertig sein

Krefeld Die Schimpansen Bally und Limbo, die den Brand im Affenhaus überlebt haben, können schon bald ein neues Außengehege nutzen. Im September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, teilte der Zoo Krefeld jetzt mit.

(bk) Im Zoo steht die Fertigstellung des Außengeheges für die Schimpansen Bally und Limbo als Interimslösung kurz bevor. Das teilte der Zoo jetzt mit und erklärte, dass die Arbeiten in den vergangenen Wochen zügig vorangegangen seien, nachdem sich der Baustart durch den Beginn des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen drastischen Preissteigerungen samt Lieferengpässen stark verzögert habe.

Auf die Fertigstellung des Außengeheges für die beiden Schimpansen folgt wie geplant die Erweiterung des Gorilla-Gartens auf der Fläche des ehemaligen Affenhauses. Gleichzeitig gehen die Planungen für das Artenschutz-Zentrum Affenpark in eine weitere Phase. Für den Bauabschnitt 1 „Neues Schimpansenhaus mit zwei Außenanlagen“ liegen konkrete Planungen vor. Aktuell läuft die europaweite Ausschreibung in der Leistungsphase 5, in der Firmen sich für den Bau bewerben können. Erste Angebote liegen bereits vor.