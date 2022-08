Krefelder CDU-Delegation in Beeskow : Neue Pläne für Projekte mit Partnerkreis Oder-Spree

Krefeld Mehr Kulturaustausch, Schüleraustausch und Besuche von Vereinen sollen die Partnerschaft zwischen Krefeld und dem Landkreis Ode-Spree vertiefen. Für zwei Stadtjubiläen gibt es schon konkrete Pläne.

(ped) Vielleicht wird es in Krefeld demnächst eine Beeskower Straße geben. Mehmet Demir, Mitglied des CDU-Kreisvorstands, will sich dafür einsetzen. Mit einer Delegation seiner Fraktion war er jetzt zu einem Besuch in Krefelds Partner-Landkreis Oder-Spree. Gemeinsam mit André Schaller, Kreisvorsitzender der CDU im Landkreis Oder-Spree ,leitete er den Informationsaustausch, an dem auch Herbert Schirmer, der letzte Kulturminister der DDR, teilnahm. Denn im kulturellen Bereich ist der Austausch sehr belebt.