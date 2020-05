Bloggerin aus Krefeld : Corona-Blog aus dem Altenheim

Krefeld Seit Anfang März gelten für Altenheim-Bewohner starke Kontaktbeschränkungen. Katrin Sickert lebt im Gerhard-Tersteegen-Haus und berichtet in ihrem Online-Tagebuch vom Alltag im Lockdown.

Die Nachricht, dass es noch bis in den Juni hinein dauern könnte, bis vielleicht Lockerungen für Bewohner von Pflegeeinrichtungen möglich werden, hat Katrin Sickert bis ins Mark erschüttert. Sickert wohnt im Gerhard-Tersteegen-Haus und beschreibt das Gefühl, wegen der Corona-Krise in totaler Isolation leben zu müssen als „Ich fühle mich wie der Panther im Zoo“. Sickert ist 52 Jahre alt und aufgrund ihrer Multiple-Sklerose Erkrankung schon im Alter von 46 zum Pflegefall geworden. Mit der Corona-Krise ist auch das letzte bisschen Selbstständigkeit vorerst weg.

Über ihre Gefühle im Lockdown schreibt sie – nicht nur in Zeiten der Krise – fast jeden Tag in ihr Online-Tagebuch, den Blog „musikhai.com“. Momente der Traurigkeit und Wut über die Situation sind dort ebenso festgehalten wie Erlebnisse, die ihr und den anderen Bewohnern Hoffnung machen und Kraft geben. So berichtet Katrin Sickert von den Besuchen von Pfarrerin Christine Grünhoff, die gemeinsam mit Kirchenmusikerin Anke Tebbe-Tänzler auf der Straße vor dem Gerhard-Tersteegen Haus Musik gemacht hat. Sie selbst und viele andere Bewohner seien deswegen gerührt und dankbar gewesen. „So kommt die Kirche zu uns“, erzählt Sickert, die die regelmäßigen Gottesdienste in der Einrichtung vermisst. Diese gelebte Gemeinsamkeit in Zeiten strenger Abstandsregeln spende jedoch Trost in der schweren Zeit: „Unsere Hirtin vergisst uns nicht“, sagt Katrin Sickert. „Das ist einfach klasse, dass sie mit uns singt.“