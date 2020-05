Privatzoo in Krefeld : Ungewöhnliches Federvieh auf Fischelner Wiese

Michel Schweminski und Cristin Clarke kümmern sich um den kleinen Privat-Zoo mit Nandus und vielen anderen Tierarten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Genug Gelände für Gisela, Günter und Gerda: Auf einer Wiese am Hüskesdyk im Krefelder Süden leben exotische Nandus und anderes Getier. Ihre Besitzer hoffen bislang vergeblich auf Nachwuchs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina van Mierlo

Gisela, Günter und Gerda zeigen sich völlig unbeeindruckt von allen Distanzierungsleitlinien anlässlich von Corona, vor allem bei so schönem Wetter. Das dürfen sie aber auch, denn bei den dreien handelt es sich um Nandus, die am Hüskesdyk auf einer Wiese leben. Und da sind sie wahrlich nicht alleine. Michael Schweminski hat eine ganze Menagerie, „meinen privaten Tierpark“ nennt er seine nicht gerade typischen Haustiere.

Der Tierfreund besitzt außerdem noch acht Lamas, zwei Ziegen, vier Gänse, zwölf Hühner, fünf Schweine und vier Pferde. Und Wachteln. Und Katzen. Hunde nicht zu vergessen.

Gerda, Günter und Gisela sollen Nachwuchs zeugen. Das hat bisher noch nicht geklappt, weil Günter beim Ei-Ausbrüten keine Ausdauer zeigte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Lama gerät in Blitzmarathon Foto: Nicolas Berthold Der Fischelner Lama-Hengst Mokka machte 2013 Schlagzeilen. Er war im Jahr 2013 am Tag des Blitzmarathons ausgebüxt und zur allgemeinen Erheiterung vor die Radarfalle gelaufen. Dort wurde Mokka dann fotografiert – allerdings nicht von der Radarfalle, denn so schnell war er denn doch nicht unterwegs. Aber einige Polizisten und auch Passanten, die an Ort und Stelle waren, machten Aufnahmen, so dass Mokka schlagartig bekannt wurde. Das Tier ist zwischenzeitlich an Altersschwäche gestorben.

Wie kommt aber nun ein voll berufstätiger Heilerziehungspfleger an dieses zeit- und arbeitsintensive Hobby? Für Michael Schweminski ist der Umgang mit Tieren ganz normal: „Meine Großeltern hatten immer schon Nutztiere, Geflügel, Kaninchen, wir als Kinder sind damit groß geworden“, berichtet er und erinnert sich noch genau, wie es dazu kam, dass er die eigenen ersten eigenen Tiere hatte, nämlich Schafe: „An der Hafelsstraße gab es die Herde eines Hobbyschäfers, da haben wir, wenn es nötig war, die Flaschenlämmer mit zu uns nach Hause genommen und mit der Flasche aufgezogen.“

Das Mastschwein Ferdinand hat ein für Schweine ehrwürdiges Alter von neun Jahren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mit der Zeit kamen dann immer mehr verschiedene Tierarten dazu. Zeitweise besaß er eine Herde von 25 Michziegen, eigene Pferde gibt es nun schon seit 26 Jahren. Bald reichte der Garten am Haus an der Schöneberger Straße nicht mehr aus und mittlerweile hat Schweminski einige Wiesen und Weiden im Süden von Krefeld hinzugepachtet, insgesamt mehr als zehntausend Quadratmeter. Seit ungefähr zehn Jahren unterstützt Cristin Clarke ihn; die Erzieherin kümmert sich vor allem um die Schweine, Kaninchen, Wachteln und Hühner. Mastschwein Ferdinand hat sie schon, seit er drei Monate alt war; mittlerweile ist er neun Jahre, ein ehrwürdiges Alter für ein Mastschwein, was darauf zurückzuführen ist, dass alle Tiere bei den beiden Tiernarren artgerecht untergebracht sind. Alle Gehege bieten Sommers wie Winters ausreichend Auslauf. Allerdings müssen einige Tiere nachts eingesperrt werden, damit sich Fuchs oder andere Raubtiere keine schmackhafte Mahlzeit holen können.

So viele unterschiedliche Tierarten machen freilich auch richtig viel Arbeit, da muss man schon mit Freude bei der Sache sein, denn für ein anderes Hobby bleibt keine Zeit mehr übrig. „Ich habe eben eine tierische Leidenschaft“, erklärt Michael Schweminski lachend. Besonders hat es ihm das Züchten angetan. Eine Stute ist gerade hochträchtig, und der Hobbyreiter freut sich schon sehr auf den Nachwuchs.

Den hätte er auch gerne bei den Nandus. Gisela und Günter hatte er vom Gemüsehof Seibt übernommen, allerdings tat sich zunächst nichts in Bezug auf Nachwuchs. Daraufhin kam im vergangenen Jahr Gerda dazu. Bei Nandus brüten übrigens die Hähne, und tatsächlich kam Günter dann seiner Bestimmung nach. Zum Leidwesen seines Herrchens stand er allerdings auf, brütete also nicht zu Ende, obwohl später festgestellt wurde, dass das Ei befruchtet war. Nun trägt sich der Tierfreund mit dem Gedanken, eine Brutmaschine anzuschaffen, damit es doch noch zu Nandu-Nachwuchs kommt.

Ärger mit den Nachbarn hat es übrigens nie gegeben. Auch nicht mit der Polizei, obwohl vor einigen Jahren Mokka, ein Lama-Hengst, ausgebüxt war. Er war im Jahr 2013 über den Zaun gehüpft und die Straße entlang gegangen. Just zu dieser Zeit begann aber der Blitzmarathon und an der Straße Im Wittschen wurde gerade geblitzt. Und genau hier wurde Mokka dann fotografiert – allerdings nicht von der Radarfalle, denn so schnell war er denn doch nicht unterwegs. Aber die Polizisten und Passanten, die an Ort und Stelle waren, machten Aufnahmen, so dass Mokka überregional für Schlagzeilen sorgte. Das berühmte Tier lebt allerdings leider nicht mehr, Mokka ist zwischenzeitlich an Altersschwäche gestorben.

Ab und zu bietet Schweminski auch Aktivitäten für Interessenten an, dies sind aber nur Ausnahmen. In der Regel ist der Tierpark nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, Spaziergänger können die Tiere aber sehr wohl auf ihrer Wiese am Hüskesdyk beobachten. Die Lebenshilfe war jedoch schon bei ihm, einige Firmen unternahmen einen Ausflug hierher, und Cristin Clarke hat in der Kindertagesstätte schon beim Projekt „Vom Ei zum Küken“ Hühnereier ausbrüten lassen und zum Entzücken der Kinder die kleinen Küken noch einige Tage dort wohnen lassen. Aber nicht nur die Jüngsten lieben Tiere. Mit Senioren unternimmt der Tierfreund mit pädagogischer Zusatzausbildung manchmal Lama-Spaziergänge – und als krönenden Abschluss erhalten die alten Herrschaften dann ihren „Lama-Führerschein“, eine kleine Karte mit einem Foto des Lamas und dem Datum vom gemeinsamen Spaziergang.