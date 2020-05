Krefeld : Es gibt nicht mehr Tote in Krefeld durch Corona

Mit Abstand bei den Corona-Pressekonferenzen im Rathaus: Kämmerer Ulrich Cyprian (l.) und Oberbürgermeister Frank Meyer. Foto: Joachim Niessen/Joachim Nießen

Krefeld „Bis zum 11. Mai hatten wir eine Sterbezahl von 1350, diese wurde im Vorjahr am 16. Mai erreicht“, so Dezernentin Beate Zielke. 2018 wurde dieser Wert schon Ende April erzielt. Insgesamt wurden bisher in der Seidenstadt 566 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, zehn mehr als am Vortag. 79 sind infiziert.

Die Corana-Fallzahlen in Krefeld steigen „moderat“ an, die Entwicklung in der Stadt ist ähnlich wie im Bund und auch im Regierungsbezirk. So fasst Dr. Andre Wiegratz, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, die aktuelle Situation in der Seidenstadt zusammen. Gleichzeitig warnt der Mediziner: Erst in der kommenden Woche könne man erkennen, wie sich die weiteren Lockerungs-Maßnahmen ausgewirkt haben. „Aktuell ist erfreulich, dass wir keine weiteren Todesfälle und keine Schwerpunkte in sensiblen Bereichen haben“, ergänzt Oberbürgermeister Frank Meyer, Leiter des Corona-Krisenstabs, der täglich im Rathaus zusammenkommt.

Entwarnung gibt der Verwaltungschef mit Blick auf die Forderung des Landes NRW, Schlachthöfe und größere Fleischereibetriebe durch städtische Gesundheitsämter prüfen zu lassen. Im münsterländischen Coesfeld hatte ein Schlachthof coronabedingt schließen müssen. „Wir haben keine solchen fleischverarbeitenden Betriebe in Krefeld“, so Meyer. In Cosfeld waren mehr als 260 Beschäftigte einer Großfleischerei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Im Krefelder Diagnosezentrum an der Schwertstraße sind seit dem Ausbruch der Pandemie bisher 5586 Abstriche genommen worden. Insgesamt wurden bisher in der Seidenstadt 566 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, zehn mehr als am Vortag. 79 sind infiziert, 466 Menschen gelten als genesen, 1651 befinden sich in Quarantäne. Aktuell werden in den Kliniken 16 Erkrankte behandelt, drei liegen auf den Intensivstationen, zwei Betroffene werden künstlich beatmet. Wiegratz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Rettungsdienst in Krefeld bezüglich der Vergleichszahlen der Vorjahre – derzeit weniger genutzt werde. „Woran das liegt, kann ich nicht sagen“, erklärt der Mediziner. „Die Nutzung des Gesundheitssystems ist sehr eingeschränkt.“

76 Einsätze eines Rettungswagens, 16 des Notarzteinsatzfahrzeugs sowie 17 Fahrten eines Krankentransportwagens verzeichnete die Stadt am vergangenen Dienstag. In vier Fällen rückten die Kräfte zu Covid-19-Fällen aus. „Jeder Einsatz wird in Schutzkleidung gefahren“, so der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. „Das ist für die Mitarbeiter deutlich anstrengender.“ Schutzmaterial sei in ausreichender Menge vorhanden, alle Kliniken seien zur Zeit aufnahmebereit. Übrigens: Auch die Zahl der Todesfälle in Krefeld insgesamt weicht in diesem Jahr nicht vom Durchschnitt der vergangenen Jahre ab. „Bis zum 11. Mai hatten wir eine Sterbezahl von 1350, diese wurde im Vorjahr am 16. Mai erreicht“, so Gesundheitsdezernentin Beate Zielke. 2018 sei dieser Wert bereits Ende April erzielt worden. Damals hatte es eine Vielzahl von Grippeerkrankungen gegeben. „Man kann also nicht davon ausgehen, dass durch Corona in Krefeld mehr Menschen gestorben sind“, erklärt Wiegratz. „Im Gegenteil: Corona mit den Einschränkungen und Hygienemaßnahmen hat dazu geführt, dass in diesem Jahr die Grippewelle schlagartig beendet war.“