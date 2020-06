Kommentar : Argumentationshilfe für den Zoo

Meinung Krefeld Die Ernennung zum Bildungspartner für Schulen bedeutet für den Krefelder Zoo nicht nur Renommee und mehr Geld für Stellen. Er stützt den Zoo in einer schwierigen Debatte, die nach der Zerstörung des Affenhauses aufgekommen ist.

Es gibt eben neben begeisterten Befürwortern eine Fraktion unter den Tierschützern, die – wie Peta – jeden Zoo als Tierquälerei ablehnt und in einem neuen Affenpark nur einen weiteren „Affenknast“ sieht. Der Krefelder Zoo hat wie alle Zoos zwei Pfeiler in der Argumentation für seine Existenberechtigung: zum einen die Rolle von Zoos zur Arterhaltung durch weltweit gesteuerte Zucht, zum anderen die Rolle der Zoos als Bildungsträger. Menschen können demnach in Zoos Empathie für Mitgeschöpfe und das Interesse für Ökologie entdecken.