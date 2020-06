Vorfall in Krefeld : Polizei fasst Gruppe nach nächtlicher Schlägerei

Krefeld Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag, 20. Juni, eine fünfköpfige Gruppe gefasst, die zuvor zwei Männer an der Straße Am Röttgen mit Faustschlägen attackiert und leicht verletzt hatte.

Wie die Behörde mitteilt, gerieten die Männer gegen Mitternacht an der dortigen Haltestelle in einen Streit. Plötzlich schlug die fünfköpfige Gruppe mit Fäusten auf die beiden Brüder ein, die sich ebenfalls mit Faustschlägen wehrten.

Die beiden 22 und 27 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Lange Straße. Mehrere Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Leitstelle.

Bei der Fahndung fassten Polizeibeamte die fünf Männer. Vier davon waren alkoholisiert und wurden für eine Blutprobe zu einer Wache gebracht. Alle Fünf erwartet ein Strafverfahren.

