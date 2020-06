Offener Brief an die Ratsmitglieder : Peta fordert Ende der Delfinhaltung im Duisburger Zoo

Die Delfinhaltung im Zoo gilt als umstritten. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Sören Link und die Ratsmitglieder hat sich die Tierrechtsorganisation Peta für ein Ende der Haltung von Delfinen, Menschenaffen und Elefanten im Duisburger Zoo ausgesprochen. Die Aktivisten fordern eine Ablehnung des Zoo-Masterplans.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Masterplan sieht, wie berichtet, Investitionen von rund 76 Millionen Euro in den nächsten 25 Jahren vor, soll den Zoo attraktiver machen und die Lebensbedingungen für die Tiere durch modernere und größere Anlagen verbessern. Die Tierrechtsorganisation Peta sieht das anders: „Wir bitten Sie, sich gegen den Masterplan Zoo Duisburg, der in der kommenden Ratssitzung erörtert werden soll, auszusprechen“, heißt es in dem Brief an die Ratsmitglieder.

Insbesondere Delfinarien und die Haltung von Menschenaffen seien heutzutage ein „Auslaufmodell“. Dies zeige sich in tendenziell sinkenden Besucherzahlen, Umsatzeinbußen und zunehmender Kritik in der Bevölkerung: Mehreren repräsentativen Umfragen zufolge befürworte die Mehrheit der Befragten ein Ende der Haltung von Menschenaffen und Delfinen. „Eine Zustimmung zum Masterplan würde daher die gesellschaftliche Entwicklung ignorieren“, heißt es in dem Brief weiter.

So hätten sich die Grünen gegen ein Ende der Delfin-Haltung in Zoos ausgesprochen. Sollte es 2021 zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen und der Umsetzung dieses Versprechens kommen, wären Millionen Steuergelder verschwendet in Sanierungsmaßnahmen für eine Tierhaltung, die ohnehin nicht zukunftsfähig sei, so die Tierschützer. Besonders das Festhalten an der Haltung von Delfinen, Menschenaffen und auch der Elefanten in Duisburg würde deshalb im Sinne des Tier- und Artenschutzes eine Fehlentscheidung bedeuten.

Peta kritisiert auch die Haltung von Menschenaffen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Menschenaffen, Elefanten und Delfine würden daher in Gefangenschaft oftmals verhaltensauffällig. Ausschlaggebend sei hierbei die Gefangenschaftssituation an sich, und nicht die konkreten Haltungsbedingungen.

Der Zoo hatte schon in der Vergangenheit immer wieder auf sein Engagement für den Artenschutz, auf wissenschaftliche Begleitung und stetige Verbesserungen für die Lebensbedingungen der Tiere verwiesen. „Wir werden wieder einer der führenden Zoos in Deutschland in den Bereichen Besucherattraktivität, Artenschutz und Tierhaltung“, heißt es im Masterplan. Dort wird aber auch nicht die Kritik an der Delfinhaltung verschwiegen, die man bei der zukünftigen Entwicklung berücksichtigen müsse. Die Delfinanlage am Kaiserberg soll aber modernisiert werden. Geplant ist unter anderem die Sanierung der Filtertechnik, der Neuaufbau der Beckenbeschichtung sowie der Tribüne, die Reparatur des Schiebedaches und eine optische Neugestaltung.

(mtm)