Krefeld : Corona: Die letzten Krefelder Patienten aus Klinik entlassen

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld hatte am Wochenende im Rahmen der Corona-Kontrollen keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz, Thomas (lamm), Jugendforscht

Zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten werden keine Krefelder schwer erkrankten Corona-Infizierten mehr behandelt. Die letzten Patienten wurden aus den Krankenhäusern entlassen. Allerdings hat sich die Lage auch am 104. Arbeitstag des Krisenstabs noch nicht völlig entspannt. Über das Wochenende kamen drei neue Infizierte hinzu, so dass die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 647 Personen stieg.

Infiziert sind aktuell sechs Krefelder, als genesen gelten 619. 22 Personen aus der Seidenstadt sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen stieg von null auf eine pro 100.000 Einwohner. Es wurden insgesamt 7.867 Erstabstriche genommen, genau 2000 Bürger befanden oder befinden sich noch in Quarantäne. Der Kommunale Ordnungsdienst hatte am Wochenende keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden.