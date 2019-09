Karneval in Krefeld : Linus und Jolina sind Prinzenpaar des K.K.V. Stadt-Ponyhof

Tackheide Das Kinderprinzenpaar des K.K.V. Stadt-Ponyhof wurde jetzt präsentiert: Linus I. und Jolina I. regieren unter dem Motto „Die Kleinsten sind die Größten“.

(cpu) Der K.K.V Stadt Ponyhof hat am Dienstag d.as Kinderprinzenpaar der kommenden Session vorgestellt. Kinderprinz Linus I. (Scholten) wird mit ihrer Lieblichkeit Jolina I. (Dors) an seiner Seite die Karnevalssession bestreiten. Der designierte Prinz hat bereits im vergangenen Jahr Stadt-Ponyhof-Luft geschnuppert: Er war beim K.K.V. Adjutant und Standartenträger. Linus Scholten ist elf Jahre alt und besucht das Hannah Arendt-Gymnasium. Jolina Dors ist zehn Jahre als und geht auf die Gesamtschule in Uerdingen. Das neue Kinderprinzenpaar wird am 26. Januar um 15.11 Uhr im Mercure Hotel Krefelder Hof proklamiert, das Motto lautet: „Die Kleinsten sind die Größten“.