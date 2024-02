Karneval in Krefeld 30.000 feiern den Uerdinger Zug am Tulpensonntag

Krefeld · Selten war die Lust am Feiern so groß wie in diesem Jahr. 500 Teilnehmer sorgten für Spaß an Krefelds größtem Tulpensonntagszug. Und weil der nicht pünktlich kam, ließen die Anwohner sich einiges einfallen.

11.02.2024 , 18:01 Uhr

69 Bilder So lief der Tulpensonntagszug in Uerdingen 69 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Otmar Ernst Sprothen