Altweiber in Krefeld 2024 Das erste Rathaus ist gefallen – Bockum hat kapituliert

Erstmals seit der Corona-Pandemie, in der alle Karnevalsveranstaltungen ausgefallen sind, konnte in dieser Session wieder Altweiber in Bockum gfeiert werden. Die beliebte Veranstaltung war auch im vergangenen Jahr ausgefallen, obwohl da die Pandemie im Prinzip vorbei war. Hintergrund: Die Entscheidung, dass Karneval wieder normal gefeiert werden durfte, fiel nach Auskunft der Organisatoren so spät, dass die Zeit für die Ausrichtung des Ratshaussturms zu knapp war. Der Rathaussturm in Bockum wird von der Bezirksvertretung organisiert.