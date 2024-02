Karneval in Krefeld OB gibt auf - die Weiber erobern das Rathaus in der City

Das alles macht wenig Eindruck auf Meyer. Er empfiehlt, in die nächste Kneipe an der Ecke zu ziehen und dort zu feiern. Ein Angebot, das mit dem Verweis auf die vielen Dinge, die der Chef der Krefelder Verwaltung bislang nicht hingekriegt habe, direkt verworfen wird. Geschlagen will sich Meyer aber nicht geben. „Wir schaffen es, zurückzuschlagen, egal was passiert“, droht er an.