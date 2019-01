Ausstellung in Krefeld : „Ich schnitze, was ich fühle“

Anna von Borstel zeigt Holzschnitte mit Menschen-Porträts im Kunst-Spektrum der GKK. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Anna von Borstel ist seit einem Jahr Mitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler. Jetzt stellt sie sich mit einer Einzelausstellung im Kunst-Spektrum vor. Im Mittelpunkt stehen Holzschnitte, in denen sie Gesichter und Emotionen einfängt. Den Porträtierten kommt die Künstlerin sehr nahe.

Unter dem Titel „Ausschnitte“ zeigt Anna von Borstel Zeichnungen, Holzschnitte und eine Videoarbeit in den Räumen der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) und stellt sich mit dieser Ausstellung als neues GKK-Mitglied vor. „Ausschnitte“ zeigt die Entwicklung ihrer gestalterischen Arbeit der vergangenen zehn Jahre. Ihren Modellen kommt von Borstel ungewohnt nahe. Das menschliche Porträt bildet das Hauptthema ihrer künstlerischen Arbeit. Ein eindringlicher Aufruf für das genaue Sehen – still und dennoch kraftvoll. Die Ausstellung wird am Freitag, 11. Januar, um 19 Uhr eröffnet.

Anna von Borstel malt in ihren Arbeiten das, was sie sieht, und noch viel mehr. In detaillierten Porträts sucht die Künstlerin Strich für Strich nach dem, was die Menschen ausmacht, was sie einzigartig macht. Bis zum fertigen Bild gibt es viele Zwischenritte. Skizzen und Fotoaufnahmen helfen ihr, das porträtierte Gesicht auf Papier zu bringen oder, wie in ihren jüngsten Arbeiten, in Holz zu schnitzen. „Ich schnitze nicht nur das, was sich sehe, ich schnitze, was ich fühle“, berichtet die 44-jährige Künstlerin über ihre kontrastreichen und plastischen Holzarbeiten. Anders als beim Holzschnitt üblich, druckt sie die Holzplatten nach dem Schnitzen nicht auf Papier, die Porträts werden direkt in das Holz geschnitzt, die erhabenen Stellen werden teilweise geschwärzt oder bleiben farblos.

Info Die Ausstellung endet am 9. Februar Die Ausstellung „Ausschnitte“ zeigt Arbeiten der vergangenen zehn Jahre aus dem Schaffen von Anna von Borstel. Eröffnung ist am Freitag, 11. Januar, 19 Uhr, im Kunst-Spektrum der GKK, St.-Anton-Straße-90. Dauer Die Ausstellung ist bis zum 9. Februar zu sehen. Öffnungszeiten montags und donnerstags, 16 bis 20 Uhr, samstags, 11 bis 14 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage des Rathauses.

Mit dieser Technik gelingt es von Borstel, Gesichter abstrakter abzubilden als beispielsweise noch bei ihren früheren, teils fotorealistischen Zeichnungen: „Gesichter leben von Farbe, mich interessieren besonders die Kontraste und Linienführungen“, erläutert sie anschaulich. Die Motive sucht sich die Künstlerin in ihrem persönlichen Familien- und Freundeskreis. Die Porträtierten sind Menschen, die sie gut kennt: „Ich muss eine Beziehung zu den Menschen haben, sonst könnte ich sie nicht malen.“, sagt von Borstel.