Sportangebot für Familien: Bewegungsangebot für die ganze Familie

Krefeld Zum 13. Mal veranstalten AOK, Stadtsportbund und Vereine das Sportangebot „Mama, Papa und ich“ an acht Sonntagen bis März.

Drei Hallen, die am Gießerpfad, an der Felbelstraße und am Wimmersweg, sind an diesen Tagen jeweils von 15 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. AOK-Kunden können dann kostenlos an einem Bewegungsprogramm teilnehmen, für Kunden anderer Krankenkassen wird ein Beitrag von einem Euro fällig. Angeleitet werden die Spiele von Übungsleitern der Vereine SC Bayer Uerdingen, Fischelner TV, TuS Gatherhof und Krefelder TK. Am 3. Februar bietet außerdem der Tanzverein TC Seidenstadt in seinem Vereinslokal am Hauptbahnhof einen Schnuppertag an. Dabei können Interessierte bis hin zu kleinen Kindern erste Berührungen mit dem Tanzsport bekommen.