Covid 19 in Krefeld : Corona-Kranke: Neun Krefelder bleiben auf der Intensivstation

Krefeld Stetes Sinken der Fallzahlen für an Covid 19 erkrankte Krefelder ist nicht festzustellen. „Wir bewegen uns in einem Korridor von plusminus zehn“, sagt Beate Zielke.

Die Zahl der am Corona-Virus erkrankten Krefelder bleibt in einem bestimmten Korridor konstant. Ein stetes Sinken der Fallzahlen sei nicht festzustellen, erklärte Stadtdirektorin Beate Zielke am Donnerstag im Rathaus. Derzeit gebe es 96 akut an Covid 19 erkrankte Krefelder – 13 mehr als am Vortag. Die Schwankungen hätten im Übrigen damit zu tun, in welchem Umfang die Labore ihre Testergebnisse dem Gesundheitsamt mitteilten. Die Krankenzahlen für Krefeld streuten um plusminus zehn Fälle.