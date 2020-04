Corona-Krise im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Toten steigt auf 22

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gestorben. Dabei handelt es sich um eine 86-jährige Frau und einen 88-jährigen Mann, die in einem Altenheim in Niederkrüchten lebten.

Im Kreis Viersen sind am Mittwoch drei Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, als verstorben gemeldet worden. Das teilte ein Sprecher des Kreises am frühen Mittwochabend mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, auf 22. Wie schon am Mittag bekannt wurde, starb ein 92-jähriger Nettetaler nach einem Krankenhausaufenthalt.

In dem Niederkrüchtener Heim wurden aktuell 28 Bewohner positiv getestet, zehn sind verstorben. Zudem sind fünf Mitarbeiter infiziert, sechs befinden sich in Quarantäne. In einem betroffenen Pflegeheim in Viersen gibt es 14 positiv getestete Bewohner, einer ist verstorben. Zudem wurden drei Mitarbeiter positiv getestet, vier befinden sich in häuslicher Isolation. In Willich wurden 23 Bewohner eines Pflegeheims positiv getestet, vier sind verstorben. Sechs Mitarbeiter sind infiziert, sie sind in Quarantäne. In Kempen gibt es in einem Pflegeheim zwölf positiv getestete Bewohner sowie drei Mitarbeiter. Acht Mitarbeiter sind in Quarantäne. In Tönisvorst gibt es in einem Pflegeheim einen nachweislich infizierten Bewohner sowie zwei positiv getestete Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind in häuslicher Isolation.