Kostenpflichtiger Inhalt: Schiedsverfahren in den USA : Schulz soll 643 Millionen Euro erstatten

Der Krefelder Wolfgang Schulz ist als Unternehmer und Förderer der Krefeld Pinguine bekannt. Foto: Ja/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Verkauf der Firmen-Holding des Krefelders Wolfgang Schulz an eine Gesellschaft des US-Milliardärs Warren Buffett hatte 2017 internationale Aufmerksamkeit erregt. Schulz und andere sollen allerdings den Wert der Schulz Holding GmbH geschönt haben. In den USA soll er jetzt 643 Millionen Euro erstatten, und in Deutschland ermittelt die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen in Düsseldorf.