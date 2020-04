Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann jetzt 43 Tote

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Donnerstag hat das Kreisgesundheitsamt drei weitere Todesfälle gemeldet: Eine 78-jährige Frau aus Hilden, ein 94-jähriger Mann aus Ratingen und ein 69-jähriger Mann aus Wülfrath haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 43 Corona-Tote. Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Donnerstag 384 Covid-19-Kranke und 122 Verdachtsfälle. 49 Erkrankte wohnen in Langenfeld, 22 in Monheim; in Erkrath 24, in Haan 4, in Heiligenhaus 23, in Hilden 39, in Mettmann 58, in Ratingen 61, in Velbert 75 und in Wülfrath 29. Im gesamten Kreisgebiet gelten 486 Menschen inzwischen als genesen. Nach wie vor geht die Behörde davon aus, dass die Zahl der Erkrankungs- und Verdachtsfälle nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt. Zum Einen würden laufend neue Fälle gemeldet und zum Anderen sei die Dunkelziffer der unentdeckten Infizierten schwer zu schätzen.