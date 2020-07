Innenstadt in Krefeld : Unbekannter belästigt Frau sexuell - Zeugen gesucht

Krefeld Ein Mann hat eine Frau an der Kreuzung Saumstraße / Gladbacher Straße gegen 19.30 Uhr in schamverletzender Weise berührt. Danach rannte der Unbekannte in Richtung Kölner Straße davon.

Das teilt die Polizei mit. Demnach schob die 33-Jährige gegen 19.30 Uhr ihr Fahrrad neben sich her, als es zu dem Zwischenfall kam. Danach ist der Unbekannte in Richtung Kölner Straße davongerannt.

Die Polizei sucht nach einem circa 30-jährigen Mann mit blonden, kurzen, welligen Haaren und europäischem, gepflegtem Aussehen. Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und von sportlicher Statur. Neben einem hellen T-Shirt trug er eine marineblaue Trainingshose und einen Mund-Nasenschutz in derselben Farbe.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)