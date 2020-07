Zeugen gesucht : Cannabisplantage in Krefelder Waldstück entdeckt

In einem Waldstück an der Stahlwerkstraße fanden zwei 14-Jährige die eingezäunten Cannabispflanzen. Foto: Polizei

Krefeld Am Montagabend haben zwei Jugendliche eine Cannabisplantage in einem Waldstück an der Stahlwerkstraße in der Nähe des Wasserwerks entdeckt. Die Polizei stellte 27 Pflanzen sicher und sucht Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr waren die beiden 14-jährigen Jungen nach Polizeiangaben in dem Waldstück unterwegs. Auf einer Lichtung entdeckten sie einzeln umzäunte Pflanzen. Mit ihren Smartphones fanden sie heraus, dass es sich um Cannabispflanzen handelte, und informierten die Polizei.

Die Beamten stellten die 27 Pflanzen sicher.

Hinweise werden erbeten unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)