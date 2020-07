Einfamilienhaus in Krefeld : Einbrecher setzen Pfefferspray ein

(Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Krefeld Zwei Einbrecher haben einen Hauseigentümer und dessen Sohn am Schürmesweg in Traar am Samstag mit Pfefferspray leicht verletzt, nachdem sie von den beiden auf frischer Tat überrascht wurden.

Gegen 19.30 Uhr betraten der 48-jährige Mann und sein zwölfjähriger Sohn das Einfamilienhaus und hörten Stimmen aus dem Obergeschoss. Kurz darauf kamen die Einbrecher die Treppe hinunter. Sie setzten Pfefferspray ein und flüchteten. An der Kreuzung zur Moerser Landstraße beobachteten Zeugen, wie die Täter in einen grünen Opel stiegen und wegfuhren.