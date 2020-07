Krefeld : Nächtliches Diebesduo wollte Polizeiwagen knacken

Krefeld Als ein Täter schließlich mit einer Taschenlampe in das abgestellte Kripo-Fahrzeug leuchtete und am Türgriff riss, griffen die Einsatzkräfte ein. Auch seine 29-jährige Komplizin wurde festgenommen.

Zivilbeamte der Polizei haben in der Nacht zum Mittwoch, 1. Juli, ein Diebesduo gefasst, das zuvor ein Auto auf der Lutherischen Kirchstraße aufgebrochen hatte. Wie die Behörde mitteilt, bemerkte ein Zeuge gegen 1.15 Uhr ein Pärchen an der Ecke Gartenstraße / Königstraße als es versuchte, die Türen von mehreren Autos zu öffnen. Der Zeuge informierte die Leitstelle. Wenig später trafen Zivilbeamte einen 30-jährigen Mann und die 29-jährige Frau an der Ecke Dampfmühlenweg / Ostwall an. Am Jungfernweg trennten sich deren Wege. Die Beamten stellten ihr Auto ab und blieben den Tatverdächtigen auf den Fersen. Sie beobachteten den Mann auf dem Jungfernweg bei mehreren Versuchen, Autos zu öffnen. Als er schließlich mit einer Taschenlampe in das Fahrzeug der Beamten leuchtete und am Türgriff riss, ergriffen sie ihn. Es stellte sich heraus, dass gegen den polizeilich bekannten Deutschen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen. Anschließend fuhren die Einsatzkräfte zur Anschrift seiner Komplizin. In einem Rucksack, den der 30-Jährige ihr zuvor gegeben hatte, fanden sie eine Geldbörse. Diese stammte aus einem Autoaufbruch an der Lutherischen Kirchstraße aus derselben Nacht. Die 29-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren. Ihr Komplize ist zwischenzeitlich einem Richter vorgeführt worden. Der Haftbefehl wurde vollstreckt.