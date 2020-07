Polizeieinsatz in Krefeld : Überfall auf Spielhalle am Dießemer Bruch

Am Freitagabend wurde die Spielhalle am Dießemer Bruch überfallen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Freitag vergeblich versucht hat, eine Spielhalle am Dießemer Bruch in Krefeld zu überfallen. Zeugen sollen sich zeitnah bei der Behörde melden.

(oli) Am Freitagabend hat ein Mann unter Vorhalt eines Messers versucht, eine Spielhalle am Dießemer Bruch auszurauben. Gegen 19:20 Uhr war der Mann nach Polizeiangaben in die Spielhalle gestürmt und die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Als diese ihn anschrie und aufforderte die Spielhalle zu verlassen, flüchtete er auf einem schwarzen Fahrrad über den Dießemer Bruch in Richtung Untergath. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 Meter groß und hatte eine Glatze. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke, einer schwarzen Hose und grauen Turnschuhen mit weißer Sohle. Er trug einen schwarzen Mundschutz und hielt in seiner Hand ein langes Messer.