Krefelder bei Polizeikontrolle erwischt : 24-Jähriger wirft Amphetamin aus dem Fenster

Die Polizei stellte Opiate und Amphetamin sicher. Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld (oli) Bei einer Polizeikontrolle in Herongen bei Straelen ist ein 24 Jahre alter Mann aus Krefeld den Behörden ins Netz gegangen, der offenbar Drogen transportierte. Ein Zollbeamter, der in seinem Privatfahrzeug in der Nähe der Blauen Lagune unterwegs war, hatte beobachtet, wie unmittelbar vor einer Kontrollstelle aus einem vor ihm fahrenden Fahrzeug plötzlich eine Tüte geworfen wurde.

