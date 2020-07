Fahrerflucht in Krefeld : 48-Jähriger nach Unfall schwerverletzt

Krefeld Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete.

Das teilt die Polizei mit. Demnach war der Mann gegen 12.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gartenstraße in Richtung Stadtgarten unterwegs. An der Einmündung zur Steinstraße begegnete ihm von rechts ein Autofahrer, der entgegen der Einbahnstraße fuhr und in die Gartenstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er versuchte noch, weiterzufahren, benötigte aber wegen der Verletzung eine ärztliche Behandlung. Eine Passantin kümmerte sich darum und rief einen Rettungswagen, der den 48-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.