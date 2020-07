Prozess in Düsseldorf : Neusser nach Raub auf Spielhalle vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Neuss/Düsseldorf Ein 28 Jahre alter Neusser muss sich ab dem 28. Juli vor dem Düsseldorfer Landgericht wegen schweren Diebstahls verantworten.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 19. März 2018 in Neuss eine Spielhalle an der Oberstraße überfallen zu haben. Er soll mit den Worten „Geld her!“ und einem Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge den Zeugen gedrängt haben, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Das tat der Zeuge nach Angaben des Landgerichtes dann auch. Zwei Verhandlungstage sind angesetzt.