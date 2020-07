Fahndung nach Ford KA : Mann soll in Neuss drei Jungen mit Messer bedroht haben

Mann soll in Neuss drei Jungen mit Messer bedroht haben

Neuss Nach einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann drei Jugendliche mit einem Messer bedroht haben soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Behörde nun mitteilt, habe sich nach Angaben von drei Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren am Sonntag, 21. Juni, gegen 19.20 Uhr in Höhe der Grundschule an der Ruhrstraße ein Streit zwischen ihnen und einer Frau entwickelt. Die Situation sei soweit eskaliert, dass ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann die Jungen mit einem Messer bedrohte. Er habe sie mit einem Messer bedroht und einen Jungen vom Fahrrad gerissen.