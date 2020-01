Einbruch in Krefeld : Diebe kamen durch offenes Fenster

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld In Bockum sind am Montag Unbekannte in eine Wohnung an der Uerdinger Straße eingebrochen und haben Schmuck gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Einbrecher zwischen 16.40 und 19.40 Uhr auf einen Balkon im Erdgeschoss und hebelten dann ein auf Kipp stehendes Fenster auf. So gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mitsamt der Beute. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)