Unfall in Krefeld : Zehnjähriger von Auto erfasst

Unfall in Krefeld

Krefeld Im Bereich Dießem/Lehmheide ist am Montagabend ein Zehnjähriger beim Überqueren der Ritterstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war gegen 18 Uhr ein 38-Jähriger in seinem Pkw auf der Ritterstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs, als der Junge auf Höhe der Billsteinstraße plötzlich die Straße überquerte. Der Krefelder wich mit dem Auto nach links aus und erfasste das Kind mit seinem rechten Außenspiegel. Der Zehnjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte.