Vorfall im Stadtgarten Krefeld : Angriff mit Hockeyschläger: Mann verletzt

Der Stadtgarten an der Steinstraße was am Sonntag Schauplatz eines Überfalls, bei dem ein Krefelder mit einem Hockeyschläger verletzt wurde. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit einem Hockeyschläger, der neben einer Parkbank lag, ist ein 50-Jähriger im Stadtgarten attackiert worden. Der Täter flüchtete.

(cpu) Ohne ersichtlichen Grund ist ein 50-jähriger Mann am Sonntagnachmittag im Stadtgarten an der Steinstraße von einem Unbekannten mit einem Hockeyschläger attackiert und dabei leicht verletzt worden. Der Schläger hatte neben einer Parkbank auf dem Boden gelegen, bevor der Täter ihn griff und damit das Opfer bedrohte und verfolgte. Das Opfer versuchte, nach dem Schläger zu greifen und wurde dabei zu Boden gedrückt. Der Täter schlug dann mehrfach mit dem Schläger zu und trat den am Boden Liegenden. Dabei wurde der Krefelder leicht verletzt. Der Täter flüchtete Richtung Marktstraße. Er wird beschrieben als 1,80 bis 1,85 Meter groß, 23 bis 25 Jahre alt mit muskulöser Statur. Er hat laut Zeugenaussage ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" und spricht mit osteuropäischem Akzent. Er trug ein langärmeliges Shirt mit Kapuze und weiß-grauen Farbverläufen sowie eine enge blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Hinweise an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an „hinweise.krefeld@polizei.nrw.de“.