Unfall in Krefeld : Rollstuhlfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Unfall in Krefeld

Krefeld Am Sonntagabend ist eine Rollstuhlfahrerin von der Unfallstelle geflüchtet, nachdem sie mit einem Auto zusammengestoßen war.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 18:45 Uhr war demnach ein 33-jährige Ford-Fahrer auf der Sternstraße in Richtung Friedrichsplatz unterwegs. Am Kreisverkehr habe er verkehrsbedingt angehalten, als plötzlich eine Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Straße gekreuzt habe und gegen sein Auto gestoßen sei. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlergehen der Frau erkundigt. Diese habe ihn beschimpfte und ihre Fahrt über die Vagedesstraße in Richtung Königstraße fortgesetzt. Der Fahrer informierte die Polizei.