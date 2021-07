Überfall in Krefeld : 23-Jähriger nachts auf der Ritterstraße beraubt

Überfall in Krefeld

Ein 23-Jähriger wurde im Bereich Dießem/Lehmheide am Sonntag, 25. Juli, gegen 2.20 Uhr an einer Diskothek auf der Dießemer Straße von einer Gruppe junger Männer aggressiv angesprochen und beleidigt. Anschließend verfolgten die Männer ihn, schlugen ihn auf der Ritterstraße an der Haltestelle „Dießem“ zu Boden und traten auf ihn ein. Das Opfer ergriff mehrmals die Flucht, wurde aber immer wieder angegriffen. Schließlich entwendeten die Täter sein Mobiltelefon und flüchteten. Der 23-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.