Unbekannte zerstören Grabsteine auf jüdischem Friedhof in Krefeld

Auf einem jüdischen Friedhof in Krefeld haben Unbekannte zwei Grabsteine zerstört. Die beiden Steine wurden umgestoßen und zerbrachen dabei, wie die Krefelder Polizei am Donnerstag erklärte.

Ein Sicherheitsmitarbeiter der jüdischen Gemeinde habe den Schaden am Mittwoch entdeckt.

Bereits am Sonntag hatten Mitarbeiter des Friedhofs an der Alten Gladbacher Straße den Angaben zufolge entdeckt, dass ein Teil dessen Maschendrahtzauns beschädigt worden war. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. Die Polizei bat um Hinweise zur Tat unter 02151 6340 oder an die Mail: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.