Krefeld Wegen eines Graffitis mit rechtsradikalem Inhalt wird jetzt ermittelt, der Staatsschutz sucht Zeugen.

(cpu) Unbekannte Täter haben ein Plakat am Impfzentrums auf dem Sprödentalplatz mit dem rechtsradikalen Schriftzug „Impf Heil!“ beschmiert. Der Staatsschutz hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin entdeckte das Graffiti am Freitag, 16. April, gegen 13 Uhr. Hinweise telefonisch an Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an „hinweise.krefeld@polizei.nrw.de“.