Bildungsangebot in Krefeld : Kinderuni Zweistein lädt zur Wiedereröffnung ein

Zum Angebot gehören Lego-Kurse. Foto: Kinderuni Zweistein

Krefeld Nach zwei Jahren, in denen viele Kurse ausfielen, stellt die Kinderuni am Samstag ihr neues Programm vor. Auch Seifenkisten spielen darin eine Rolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Jöhlinger

Für Samstag, 11. Juni, lädt die Kinderuni Zweistein zur Wiedereröffnung ein. Nach zwei Jahren, in denen viele Kurse ausfallen mussten, ist das Programm für Kinder und Jugendliche wieder angelaufen. Am Samstag möchte der Verein seine Kurse vorstellen. Kinder können sich an diesem Tag außerdem mit Lego ausprobieren und das „Peter und der Wolf“-Puppentheater sehen.

Der Verein Kinderuni Zweistein bietet Kreativkurse für Kinder und Jugendliche. „Wir möchten Stärken, die in der Schule nicht unbedingt entdeckt werden, fördern“, sagt Jonas Eiker, Vorsitzender der Kinderuni. Programmier- und Nähkurse stünden in der Schule oft nicht auf dem Programm, bei der Kinderuni könnten Kinder sich aber in diesen Bereichen ausprobieren. Auch ein Kurs, in dem Kinder lernen, Seifenkisten zu bauen, bietet die Kinderuni an. Am 14. August sollen die Seifenkisten dann bei einem Rennen zum Einsatz kommen. Nach den Sommerferien soll auch ein neuer Lego-Kurs starten, wo den Kindern 20.000 Legostücke zur Verfügung stehen. Die meisten Kurse richten sich an Grundschulkinder, einige Kurse eignen sich auch für Jugendliche bis 14 Jahren.

Die Preise der Kurse für Kinder und Jugendliche liegen bei 40 bis 50 Euro. Für Erwachsene bietet die Kinderuni einen Yoga-Kurs an. Acht Termine kosten dort 80 Euro. Teil der Kinderuni ist zudem die Lernbegleitung. Eine Stunde kostet dort zwischen 15 und 18 Euro.

In den vergangenen zwei Jahren bot der Verein kaum Kurse an. Gründe seien die Corona-Pandemie, ein großer Personalumbruch und Umbau-Arbeiten gewesen, sagt Eiker. „Wir sind froh, dass es die Kinderuni noch gibt“, so der Vorsitzender.