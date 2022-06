Event im Quartier Friedrich Heinrich : Stadt lädt zum ersten Zechenparkfest ein

Kamp-Lintfort Musik, Kindertheater und viele Mitmachaktionen: Die Stadt veranstaltet am Sonntag, 26. Juni, ein Fest für alle Kamp-Lintforter im Zechenpark. Der Eintritt ist frei.

Mit dem ersten Zechenparkfest will die Stadt ein Versprechen an die Kamp-Lintforter einlösen: „Wir geben die Fläche den Bürgern zurück“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Dienstag in einem Pressegespräch. „Das war uns schon bei der Planung der Landesgartenschau ein wichtiges Anliegen. Inzwischen gab es hier viele schöne Veranstaltungen. Der Zechenpark wird von den Bürgern sehr gut angenommen.“ Dass das für Sonntag, 26. Juni, geplante Zechenparkfest nahtlos an die Extraschicht, die lange Nacht der Industriekultur, am Vortag (25. Juni) anschließt, hat praktische Gründe: „Wir können so die Infrastruktur nutzen“, erläuterte Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter der Stadt Kamp-Lintfort.

Das Fest, das voraussichtlich alle zwei Jahre stattfinden wird, soll einen Tag lang an die besondere Atmosphäre und das „Feeling“ der Landesgartenschau 2020 anknüpfen, an die sich viele Kamp-Lintforter noch gerne erinnern. „Wir werden den Zechenpark mit unterschiedlichem Programm für die ganze Familie bespielen – und zwar kostenlos“, betonte Christoph Müllmann. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet die Stadt als Veranstalterin mit mehr als 1000 Besuchern. Die städtischen Mitarbeiter aus dem Kulturbüro haben bereits ein buntes Programm zusammengestellt, das jedem etwas bieten will. Lustige Walk-Acts begrüßen die Besucher auf dem Quartiersplatz. Dort steht auch die Bühne, die die Stadtwerke Kamp-Lintfort zur Verfügung stellen. Das Programm startet um zwölf Uhr mit dem Kindertheaterstück „Tigerwald“. Anschließend gibt es eine orientalische Tanzaufführung mit dem LTV und ein buntes Musikprogramm, das die drei Bands aus der Region, „Undwennschon“, „Elaine“ und „Heat Wave“, gestalten werden. Auch an der Sparkassenpromenade und auf den Wiesen sollen Familien viel erleben: So bietet der Jugendkulturverein Kaliber Aktionen wie Kinderschminken und Riesenseifenblasen an. Am Spielplatz stehen das Lese-Zelt des Vereins Lesart und die rollende Waldschule, die die Natur lehrreich in den Fokus stellen wird. Im Forschergarten dreht sich alles unter der Anleitung einer Umweltbiologin um das Thema Wasser. Auch das Grüne Klassenzimmer öffnet seine Pforten und bietet ein Mitmachprogramm an. Der Tierpark Kalisto spaziert mit seinen Alpakas durch den Zechenpark, und das Kultur-Camp startet in der Nähe von Kalisto eine Graffiti-Aktion. Auf der Sportwiese sorgt der Stadtsportverband dafür, dass die Besucher des Zechenparkfestes in Bewegung kommen. Und die Hochschule Rhein-Waal lädt ins Green Fablab ein. Für die Gastronomie sorgt „Mo-Event“, das auch mit dem Aufbau der Infrastruktur für die Extraschicht am Vortag beauftragt ist. Das Unternehmen kümmert sich als Veranstaltungspartner um das gastronomische Angebot.