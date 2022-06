Innenstadt Krefeld : Nach Corona – Werbegemeinschaft und Sparkasse mit neuem Elan für die City

Krefeld Mit der Normalisierung des Innenstadtlebens kündigen Werbegemeinschaft und Sparkasse neue Anstrengungen für die City an. Ein Stabwechsel bekräftigt das Ziel.

Es gibt einen Personalwechsel, und es gibt die Normalisierung nach der Corana-Pandemie: Werbegemeinschaft und Sparkasse nehmen beides zum Anlass, ihre Zusammenarbeit zu bekräftigten und neue Anstrengungen für die City anzukündigen. Zum Stabwechsel: Bislang war Rainer Thoeren im Vorstand der Werbegemeinschaft aktiv; bei der Sparkasse war er zuständig für den Bereich Gewerbekunden. Nun hat er bei der Bank eine neue Aufgabe übernommen. Sein Nachfolger ist Horst Schier, der auch in den Vorstand der Werbegemeinschaft eintritt und nun zuständig für die Finanzen ist. Die Personalunion ist sinnvoll, da Schier so die Akteure im Handel sehr genau kennenlernt. „Wir schätzen uns glücklich, ein neues kompetentes und aufgeschlossenes Vorstandsmitglied gefunden zu haben,“ sagt dann auch Christoph Borgmann als Chef der Werbegemeinschaft.

Die Einschränkungen im Kampf gegen Corona hätten für die Innenstadt eine Durststrecke mit sich gebracht – mit sinkenden Umsätzen in Handel und Gastronomie und dem weitgehenden Ausfall von Veranstaltungen, die sonst Publikumsmagnete gewesen seien. Die Zusammenarbeit mit der Sparkasse sei in dieser Phase aber weitergelaufen, betont Borgmann. „Auf die Sparkasse als unseren dauerhaften Partner durften und dürfen wir zählen.“

Stadtplanung in Neuss

Stadtplanung in Neuss : Ein Leitbild für die Innenstadt der Zukunft

Pärchen beraubt 69-Jährigen in der Innenstadt

Vorfall in Krefeld

Vorfall in Krefeld : Pärchen beraubt 69-Jährigen in der Innenstadt

In der Werbegemeinschaft engagieren sich ehrenamtlich Vertreter aus Handel, Gastronomie und anverwandten Branchen, deren Ladenlokale sich im Innenstadtbereich befinden. Ihr Ziel ist es, Krefeld als Einkaufsstadt attraktiv zu gestalten und durch ansprechende Veranstaltungen ihren Ruf als Erlebnisstadt zu sichern. „Dieses Interesse teilt die Sparkasse mit uns, gleichzeitig schenkt sie uns als Kenner des Geschäftslebens ein großes Maß an Vertrauen“, so Borgmann, „mit der finanziellen Unterstützung unseres langjährigen Förderers können wir immer rechnen.“