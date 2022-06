Skulptur für Uerdingen : Nach 17 Jahren Planung zieht Kunstwerk in die Rheinanlagen

Krefeld Die Interessengemeinschaft Rheinstadt Uerdingen kämpft seit 2005 darum, eine Skulptur von Wolfgang Hahn aufzustellen. Es gab heiße Diskussionen und viele Hürden.

Bisher hat das Kunstwerk nur für Diskussionen gesorgt, jetzt soll es endlich an seinen Bestimmungsort kommen. Für die von dem Mönchengladbacher Künstler Wolfgang Hahn entworfene Skulptur „Figur auf Sockel“ wird in dieser Woche in den Uerdinger Rheinanlagen das Fundament ausgehoben. Das muss ordentlich austrocknen, bevor die etwa zwei Meter hohe Figur auf einem ebenfalls zwei Meter hohen Sockel installiert werden kann. Skulptur und Sockel entstehen in unterschiedlichen Fachbetrieben. „Nach der Sommerpause wird die offizielle Übergabe sein“, sagt Klaus Elfes, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rheinstadt Uerdingen.