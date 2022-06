Unternehmen sucht Verstärkung : Onlinehändler Galaxus eröffnet Wohn-Bereich

Krefeld Das Onlinewarenhaus schaltete jetzt die neue Kategorie „Wohnen“ live: Galaxus ist im Internet nach eigenen Angaben mit rund 120.000 Living-Produkten bei galaxus.de und galaxus.at zu finden.

(sti) Der Online-Versandhändler Galaxus, der von Krefeld aus die Märkte in Deutschland und Österreich bedient, baut nach eigenen Angaben sein Sortiment aus. Dazu schafft der Schweizer Konzern mit einem zweiten Standort in Hüls die Infrastruktur. Im Norden der Stadt hat Galaxus den Mietvertrag für eine 14.500 Quadratmeter große Halle unterzeichnet. An der Autobahn 44 in Fichtenhain bewirtschaftet Galaxus weitere 5000 Quadratmeter.