Sicherheit im Straßenverkehr in Krefeld : Bilanz „Krefelder Fairkehr“ - 69 verletzte Kinder in 2020

Krefeld „Gemeinsam mit der Universität Wuppertal wurde ein Forschungsvorhaben zur Freizeitmobilität von Kindern konzipiert“, so Hans Hamestuk, Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehrssicherheit für Kinder.

Nicht ohne Grund legt der Krefelder Fairkehr seit Jahren ein Augenmerk auf den Radverkehr. Denn auch diesmal stammen fast die Hälfte aller Verletzungen aus Radfahrunfällen (32). 18 Kinder wurden als Fußgänger verletzt, 18 als Beifahrer im Auto. Wie unaufmerksam erwachsene Verkehrsteilnehmer sind, zeigt der Blick darauf, wer den Unfall verursacht hat: 41 Verletzungen von Kindern, also fast 60 Prozent, stammen aus Unfällen, in denen diese nicht die Schuld hatten. Dabei sollten gerade Erwachsene den Kindern ein Vorbild sein. Fischer: „Kinder schauen genau hin. Wenn sie zum Beispiel einen Fahrradhelm aufsetzen sollen, ihre Eltern aber keinen tragen, dann fragen sie sich, warum. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind und auch selbst einen Helm tragen.“ Die statistische Auswertung der Unfälle zeigt zudem, dass wie bereits in den Vorjahren die Zahl der Jungen unter den Verletzten überwiegt (46 zu 23) und 57 Prozent der verletzten Kinder aus eigen-verschuldeten Unfällen zwischen elf und 14 Jahre alt gewesen sind – davon wiederum sind 81 Prozent männlich.

Trotz Corona hat die Initiative Krefelder Fairkehr in 2020 zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Die Website www.krefelder-fairkehr.de erfuhr einen Relaunch, und auch die Puppenbühne der Polizei kommt neu daher. Nach über 15 Jahren wurden die alten Figuren der Puppenbühne durch neue ersetzt. Die „Neuen“, Lisa, Tom und Freddy Fair, erleben in dem Stück mit dem Titel „Freundschaft in Gefahr“, wie sie sich korrekt im Straßenverkehr verhalten sollten. Jeder Krefelder Erstklässler wird es in der Linner Burg-Schule am Danziger Platz zu sehen bekommen. In 2020 erhielten Grundschüler erstmals die neue Verkehrsbroschüre zum „Freddys Fair Club“, die den „Mobil-Pass“ enthält. Er wird sie in ihrer Grundschulzeit begleiten und mit verschiedenen Maßnahmen zum sicheren Verkehrsteilnehmer erziehen. Weiterhin wurden Schulwegsicherungsmaßnahmen an Grundschulen durchgeführt, und der Kinderstadtplan von Uerdingen wurde überarbeitet und neu herausgegeben. Auch im kommenden Jahr werden die Aktionen „Toter Winkel“ und „Black Box“, das Verkehrssicherheitstraining der Polizei, die monatliche Verkehrsschau und die Radfahrprüfungen im vierten Schuljahr durchgeführt. Einen Blick in die Zukunft wagt Hans Hamestuk, Abteilungsleiter „Verkehrliche Infrastruktur“ der Stadt- und Verkehrsplanung und Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehrssicherheit für Kinder: „Gemeinsam mit der Bergischen Universität Wuppertal wurde ein Forschungsvorhaben zur Freizeitmobilität von Kindern konzipiert. Zur Finanzierung haben wir einen Förderantrag gestellt.“